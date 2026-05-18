Scoperti in un cantiere del Napoletano i corpi senza vita di due donne

NAPOLI, 18 MAG - I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola. I corpi delle due donne - non ancora identificate - erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Si indaga a 360 gradi e appare improbabile l'ipotesi suicidio.