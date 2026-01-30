Scoperti compiti in classe del 1944 a scuola Udine

UDINE, 30 GEN - Soluzioni riportate a margine degli esercizi di matematica, il nome dell'alunno in alto scritto in modo ordinato e corretto, con la data: giorni tra marzo e aprile 1944. Sono i compiti scoperti nel corso di lavori di restauro della scuola primaria Nievo, come riportato dal Messaggero Veneto oggi in edicola. Sono i compiti in classe di una quinta elementare svolti mentre all' esterno c'era la seconda guerra mondiale. La scoperta, tra le intercapedini del sottotetto, è stata fatta prima di Natale dagli operai impegnati in efficientamento energetico dell'attico. Per la dirigente dell' istituto, Sara Cuomo, sentita dal quotidiano, si tratta di un messaggio "che ci ricorda che la scuola è il luogo della speranza, il luogo dove si 'scrive' il futuro". Sono chiari, sui fogli ingialliti, le correzioni in rosso, i voti, e i nomi degli alunni: Sandra, Adriana, Velia. Gli operai hanno salvato il materiale e avvisato le insegnanti. L'istituto cercherà di risalire agli autori o ai loro familiari e di coinvolgere il Comune.