Scoperta in Australia 'Lucifero', nuova specie ape con le corna

ROMA, 11 NOV - Gli scienziati australiani hanno scoperto una nuova specie di ape autoctona dotata di minuscole corna e le hanno dato un nome diabolico, 'Lucifero'. Lo riporta la Bbc sottolineando che i ricercatori hanno scoperto il 'Megachile Lucifer' mentre osservavano un raro fiore selvatico che cresce solo nei Bremer Ranges, nella regione dei Goldfields dell'Australia Occidentale, 470 chilometri a est di Perth. Le "corna prominenti e molto caratteristiche" sono presenti solo nelle api femmine e possono essere utilizzate come meccanismo di difesa, per raccogliere polline o nettare o materiali come la resina per i nidi. La scienziata responsabile dello studio ha affermato di aver trovato il nome Lucifero ispirato dalla serie omonima di Netflix che stava guardando in quel periodo. Aggiunge che si tratta del primo nuovo membro di questo gruppo di api in 20 anni.