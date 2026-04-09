Scoperta fabbrica fantasma di sigarette ,guadagni per 89 milioni

TRIESTE, 09 APR - La Guardia di finanza di Trieste, su delega della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha disarticolato un'organizzazione criminale, composta da persone di nazionalità straniera e italiana, che aveva realizzato nelle province di Udine e Trieste una rete produttiva e logistica di sigarette prodotte in Friuli e commercializzate in vari paesi del Nord Europa con un volume d'affari di 89 milioni di Euro. Gli investigatori hanno scoperto una "fabbrica occulta" di sigarette dove lavoravano e alloggiavano clandestinamente 21 extracomunitari, sequestrati impianti, macchinari, auto e oltre 70 tonnellate di tabacchi di contrabbando.