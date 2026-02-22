Scontro treno-auto nel Milanese, nessun ferito ma linea interrotta

MILANO, 22 FEB - Uno scontro tra una vettura e un treno della linea Mortara-Rogoredo si è verificato nel pomeriggio intorno alle 17 all'ingresso del Comune di Abbiategrasso, nel Mianese. La vettura con all'interno due anziani, per cause in corso di accertamento, è stata speronata dal convoglio ferroviario a bordo del quale c'erano circa trecento passeggeri. Non si registrano feriti o persone coinvolte anche per la bassa velocità con cui il treno stava transitando. Sul posto i Vigili del fuoco di Abbiategrasso, Corbetta e della sede centrale di Milano che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Soltanto pochi minuti fa i trecento passeggeri del treno sono stati fatti scendere per andare alla vicina stazione di Abbiategrasso. La linea è ancora interrotta alla circolazione.