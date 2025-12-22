Giornale di Brescia
Scontro tra un'auto e un bus nella notte a Ostia, muore una 27enne

ROMA, 22 DIC - Incidente mortale nella notte a Ostia, nel quadrante sud di Roma. Coinvolti un autobus di linea e un'auto su cui viaggiavano due ragazze. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la macchina si è scontrata frontalmente con il bus. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una delle due ragazze, una 26enne che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Inutili i soccorsi per l'amica di 27 anni, una cittadina italiana originaria della Costa d'Avorio. Ferito anche il conducente Atac, un italiano di 52 anni. Sono tuttora in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale impegnati nelle indagini. É stata chiusa temporaneamente viale dei Romagnoli, tra via Andrea da Garessio e via Giuseppe Bernardo Gambaro.

