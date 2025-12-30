Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 turisti feriti

MACHU PICCHU, 30 DIC - Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha causato un morto ed il ferimento di almeno 30 persone nel sud del Perù. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nel settore di Pampacachua, a circa 30 minuti da Ollantaytambo e a due ore da Cuzco, lungo una delle tratte più frequentate da visitatori peruviani e stranieri. La notizia è stata diffusa dai principali media peruviani, che precisano come i convogli coinvolti appartengano alle compagnie PerúRail e Inca Rail. A perdere la vita è stato Roberto Cardenas Loayza, macchinista di 61 anni. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e cliniche della capitale regionale, Cuzco. Secondo quanto riferito dalla polizia, a bordo dei treni viaggiavano decine di passeggeri, tra cui numerosi turisti stranieri, di cui non sono state rese note le nazionalità. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e squadre di soccorso, mentre sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'impatto. Le autorità hanno attivato i protocolli di emergenza e avviato contatti con le ambasciate dei Paesi interessati, mentre l'ente per la tutela dei consumatori ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.