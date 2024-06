Scontro tra scooter,un ragazzo morto e due gravi nel Napoletano

TORRE ANNUNZIATA, 21 GIU - È di un giovane di 26 anni morto sul colpo e di due ragazzi di 20 e 23 anni ricoverati in gravi condizioni in prognosi riservata all'Ospedale del mare a Napoli, il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nel corso della notte a Torre Annunziata, in via Caracciolo, nella zona a ridosso del porto. Stando ad una prima ricostruzione degli agenti di polizia del locale commissariato, i giovani viaggiavano a bordo di due scooter che, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrati. Vista la gravità delle condizioni dei feriti, i soccorritori hanno immediatamente deciso di trasportare i tre al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove un giovane di 26 anni, è deceduto. Viste le gravi condizioni dei feriti, dopo le prime cure all'ospedale stabiese, i due ragazzi sono stati trasferiti all'Ospedale del mare. Sul caso la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma del 26enne in attesa della decisione in merito all'autopsia. Sul caso è intervenuto anche il candidato sindaco del centrosinistra Corrado Cuccurullo (a Torre Annunziata si vota per il ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno): "Mi stringo - si legge in una nota diffusa alla stampa - unitamente alla mia coalizione, al dolore che ha sconvolto i familiari dei giovani coinvolti nel tragico incidente stradale della scorsa notte, che colpisce la nostra intera comunità. Nel rispetto di questo profondo dolore - prosegue Cuccurullo - è annullata la manifestazione di chiusura della nostra campagna elettorale, prevista per oggi alle 20:30 in villa comunale".