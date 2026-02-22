Scontro tra quattro auto vicino Cassino, morti marito e moglie

ANAGNI, 22 FEB - Una coppia di pensionati residente a Piglio, in provincia di Frosinone, è morta nel pomeriggio di oggi a causa di un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli lungo la via Anticolana, nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Anagni. L'incidente è accaduto all'altezza del Km 4, in località Ranuccio, a ridosso del bivio che porta alla località San Filippo. La coppia viaggiava in direzione di Fiuggi, a bordo anche una delle loro figlie: nell'urto è rimasta ferita ad una gamba. Sul posto sono intervenute due eliambulanze del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Anagni. La ricostruzione della dinamica è ancora provvisoria ma c'è il chiaro sospetto che una delle auto sia uscita dalla propria corsia invadendo quelle della direzione di marcia opposta. Non è chiaro se per un malore del conducente o per un sorpasso azzardato. Dai primi accertamenti risulta che su un pick up Toyota viaggiava un 67enne di Aprilia che è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato all'ospedale Spaziani di Frosinone: con lui c'erano la moglie, la figlia e la nipote di 7 anni, tutte illese. Su una Fiat Grande Punto viaggiavano Giovanni Celletti di 82 anni insieme alla moglie Vincenza Saccucci di 78 anni: entrambi sono morti; con loro c'era la figlia 56enne che è stata trasportata al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso ma la sua vita non è in pericolo. Su un'altra Grande Punto c'era una donna di 54 anni di Fiuggi che è stata trasportata all'ospedale Tor Vergata in codice rosso ma nemmeno la sua vita corre pericoli. Coinvolta anche una terza Fiat Grande Punto, condotta da un uomo di 52 anni di Frosinone, che è rimasto illeso.