Scontro tra mezzi pesanti in una galleria in A1, morto un camionista

BOLOGNA, 16 MAR - Una persona è morta nel tamponamento fra un mezzo pesante e una bisarca, in una galleria nella carreggiata nord dell'A1 a Sasso Marconi, nel Bolognese. Un conducente di uno dei mezzi pesanti coinvolti è rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo ed è deceduto. Le pattuglie della polizia stradale hanno eseguito i rilievi, mentre per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza i vigili del fuoco e il 118. L'incidente è avvenuto al km 207, direzione Bologna, nella galleria Monte Mario.