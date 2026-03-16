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Scontro tra mezzi pesanti in una galleria in A1, morto un camionista

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BOLOGNA, 16 MAR - Una persona è morta nel tamponamento fra un mezzo pesante e una bisarca, in una galleria nella carreggiata nord dell'A1 a Sasso Marconi, nel Bolognese. Un conducente di uno dei mezzi pesanti coinvolti è rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo ed è deceduto. Le pattuglie della polizia stradale hanno eseguito i rilievi, mentre per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza i vigili del fuoco e il 118. L'incidente è avvenuto al km 207, direzione Bologna, nella galleria Monte Mario.

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