Scontro tra furgone ed auto in A1, morti 3 operai

ARCE, 13 MAR - Sono tre le vittime dello scontro tra un furgone ed un'auto avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Sud, nel territorio di Arce (Frosinone). Il furgone è di un'impresa edile con sede in provincia di Frosinone e trasportava alcuni operai in un cantiere del cassinate: in tre sono rimasti incastrati nel mezzo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli. L'auto con la quale si è scontrato era guidata da un automobilista di Frosinone che ora è ricoverato con codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

ARCE

