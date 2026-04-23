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Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17

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STOCCOLMA, 23 APR - Sale a 17 feriti, di cui quattro gravi, il bilancio dello scontro frontale fra due treni regionali in Danimarca avvenuto questa mattina verso le 6.30. Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze ed un elicottero prestato dalle forze armate per portare i feriti in ospedale. Il premier svedese Ulf Kristersson ha offerto il suo supporto alla collega danese: "Questa mattina ho contattato il primo ministro danese Mette Frederiksen per offrire l'aiuto della Svezia nella gestione del tragico incidente ferroviario" ha dichiarato Kristersson, riportato dalla televisione di servizio pubblico svedese, Svt. Un centro di crisi con supporto psicologico è stato aperto nel comune nei pressi dell'incidente.

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