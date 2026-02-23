Scontro tra due auto a Modena, una vettura sfonda l'ingresso di un negozio

BOLOGNA, 23 FEB - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 13 a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due auto a Modena, in via strade Morane. A seguito del violento impatto tra i due veicoli, la dinamica ha portato una delle auto a terminare la propria corsa all'interno di un negozio a bordo strada, sfondando l'ingresso. Sul posto è arrivato anche il 118, per prestare i primi soccorsi alle quattro persone coinvolte nell'incidente, ferite in maniera non grave. La polizia locale è impegnata nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità, pesantemente rallentata. Al momento le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio e di rimozione dei mezzi sono ancora in corso.