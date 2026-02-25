Giornale di Brescia
Scontro tra bus di fedeli e auto in Friuli, un ferito

CIVIDALE DEL FRIULI, 25 FEB - Un bus che trasportava una cinquantina di fedeli di Jesolo (Venezia) diretti al santuario di Castelmonte, si è scontrato frontalmente con una vettura. L'incidente si è verificato attorno alle 9.30, a Buttrio (Udine). A parte lo spavento, il bilancio è lieve: il conducente della vettura è stato trasportato precauzionalmente in ospedale per delle contusioni alla schiena, mentre una passeggera della corriera, che aveva sbattuto il volto sul sedile anteriore durante la frenata, è stata visitata sul posto dal personale sanitario ma ha rifiutato il ricovero. Sul posto anche i vigili del fuoco di Udine che hanno supportato il 118 e si sono occupati degli altri passeggeri del bus. Rilievi della polizia locale della Comunità del Friuli orientale.

