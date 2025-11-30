Giornale di Brescia
Scontro tra auto nel cosentino, 2 ventenni morti e 4 feriti

CASSANO ALL'IONIO, 30 NOV - Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3.30 sulla statale Jonica, nel cosentino. Due auto, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata-Stombi, con la statale 106. Ad avere la peggio gli occupanti della Panda su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Per due i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli occupanti della Mito non sono gravi.

