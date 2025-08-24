Scontro tra auto, muore un 22enne, grave la ragazza

SALERNO, 24 AGO - Un giovane di 22 anni è deceduto questa mattina in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Giffoni Valle Piana a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Il ragazzo, verosimilmente, si trovava alla guida di una vettura che si sarebbe scontrata contro un'altra macchina. Nell'impatto sono rimasti feriti la fidanzata 21enne del giovane, trasportata in codice rosso all'ospedale, e un 47enne, alla guida dell'altra vettura. Sul posto i sanitari e i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.