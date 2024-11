Scontro tra auto e un furgone, due morti e due feriti

ACQUAVIVA DELLE FONTI, 29 NOV - E' di due morti e due feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari, nel Barese. Tre i mezzi coinvolti, tra cui un furgone, che per cause da accertare si sono scontrati. I feriti sono un 23enne e un 26enne che sono stati soccorsi dal personale del 118 che li ha classificati come codici rossi e trasportati all'ospedale Miulli di Acquaviva. Sul posto ci sono vigili del fuoco e carabinieri.