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Scontro tra auto e tir in A1 durante grandinata, un morto

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BARBERINO DEL MUGELLO (FIRENZE), 26 MAR - Incidente mortale la notte scorsa in A1, lungo la carreggiata sud a Barberino del Mugello (Firenze): il conducente di un'auto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che è finita contro un mezzo pesante fermo in un'isola di sosta per poi tornare al centro della carreggiata dove è stata urtata da altri due tir che sopraggiungevano. Nello scontro è morto un uomo di 48 anni, ferita l'altra persona a bordo della vettura. Al momento dell'incidente la zona era interessata da una forte perturbazione con grandine, come riferiscono i vigili del fuoco, tra i soccorritori intervenuti. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezzo e la circolazione è stato temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari, hanno provveduto a estrarre dall'abitacolo il 48enne per il quale il medico ha potuto solo constatare il decesso, mentre la seconda persona sull'auto è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale.

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