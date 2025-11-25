Giornale di Brescia
Italia e Estero

Scontro tra auto e motocarro su statale 106, morto 87enne

MIRTO CROSIA, 25 NOV - Un pensionato di 87 anni é morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 ionica, nel territorio di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. La vittima era alla guida di un motocarro che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrato con un auto. Il pensionato, a causa dell'impatto, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed é deceduto sul colpo. Sul posto il personale del 118 ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Argomenti
MIRTO CROSIA

