Scontro tra auto e moto nel cosentino, morto centauro

CORIGLIANO ROSSANO, 12 AGO - Un imprenditore edile Umberto Graziano, di 40 anni, di Corigliano Rossano, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 ionica, nei pressi di contrada Lampa Bucita nel territorio di Corigliano Rossano. L'uomo in sella alla sua moto si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un'auto. Graziano è stato immediatamente soccorso dagli operatori del Suem 118 ma per la gravità delle ferite riportate nell'incidente stradale ne è stato disposto l'immediato trasferimento in eliambulanza nell'ospedale Annunziata di Cosenza, dove, però, è deceduto poco dopo l'arrivo. A seguito dell'accaduto la statale 106 è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Altre quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un altro scontro tra auto avvenuto nella notte, per cause in corso di accertamento, all'ingresso di Marina di Sibari. Due le vetture coinvolte: una Kia Sportage ed una Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamenti di Castrovillari e Rossano che hanno operato per estrarre uno dei feriti rimasto incastrato nell'abitacolo di una delle due vetture. All'uomo hanno prestato le prime cure i sanitari del Suem 118 che, successivamente, ne hanno disposto il trasferimento in ospedale.