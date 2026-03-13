Scontro tra auto e mezzo pulizia strade, morto un uomo nel Torinese

TORINO, 13 MAR - Un uomo di 55 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Cumine (ex statale 24) a Villar Dora, nel Torinese, non lontano dallo svincolo autostradale di Avigliana Ovest. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un mezzo per la pulizia delle strade. Il conducente della vettura è morto sul colpo, mentre una seconda persona rimasta coinvolta è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale di Rivoli. Sul posto sono intervenuti poco prima delle 7 i sanitari del 118 di Azienda Zero, con due ambulanze inviate dalla centrale operativa di Torino, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Rivoli, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.