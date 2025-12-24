Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontro tra auto e mezzo pesante che va a fuoco sulla A1

AA

ROMA, 24 DIC - Poco prima delle 7, sulla A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. A causa del sinistro il mezzo pesante ha preso fuoco. E' stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Firenze. Gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Magliano Sabina, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario