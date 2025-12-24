Scontro tra auto e mezzo pesante che va a fuoco sulla A1

ROMA, 24 DIC - Poco prima delle 7, sulla A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. A causa del sinistro il mezzo pesante ha preso fuoco. E' stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Firenze. Gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Magliano Sabina, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orte.