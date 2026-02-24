Scontro tra auto e furgone, scoppia un incendio e muore un uomo

NOVARA, 24 FEB - Un uomo intorno ai 50 anni, ancora da identificare, è morto nel rogo che si è sviluppato dopo un incidente stradale avvenuto stamattina nel Novarese, a Romentino. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e un furgone, avvenuto in via del Tintoretto, una strada vicina alla tangenziale del paese, poco distante dal campo sportivo comunale, su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale A bordo dei mezzi viaggiavano due persone. Si tratta di un anziano, D.C., 72 anni, che era sul furgone ed è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Novara con ferite lievi. È invece deceduto l'altro conducente, che era a bordo della vettura e le cui generalità non sono ancora state accertate. Sul posto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno completamente avvolto i due veicoli, uno dei quali, il furgone, è finito in un fosso adiacente alla strada.