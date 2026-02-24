Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontro tra auto e furgone, scoppia un incendio e muore un uomo

AA

NOVARA, 24 FEB - Un uomo intorno ai 50 anni, ancora da identificare, è morto nel rogo che si è sviluppato dopo un incidente stradale avvenuto stamattina nel Novarese, a Romentino. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e un furgone, avvenuto in via del Tintoretto, una strada vicina alla tangenziale del paese, poco distante dal campo sportivo comunale, su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale A bordo dei mezzi viaggiavano due persone. Si tratta di un anziano, D.C., 72 anni, che era sul furgone ed è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Novara con ferite lievi. È invece deceduto l'altro conducente, che era a bordo della vettura e le cui generalità non sono ancora state accertate. Sul posto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno completamente avvolto i due veicoli, uno dei quali, il furgone, è finito in un fosso adiacente alla strada.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NOVARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario