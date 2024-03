Scontro tra auto a Catania,7 feriti, c'e donna incinta e 3 bimbi

CATANIA, 29 MAR - I Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incidente stradale sulla tangenziale del capoluogo etneo, in direzione Siracusa, tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina di Catania all'interno di una galleria. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre autovetture fra cui una Fiat 500 con all'interno una ragazza di 25 anni incinta, rimasta incastrata tra le lamiere e che ha riportato fratture agli altri inferiori. Nelle altre auto c'erano una signora con due bambini e nell'altra ancora altre tre persone a bordo, tra cui una coppia di anziani. La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha operato insieme ai sanitari del Servizio 118 per estrarre la ragazza dalle lamiere. Sul posto sono intervenute tre ambulanze che hanno portato tutti i coinvolti in ospedale. Presente personale della Polizia Stradale e dell'Anas.