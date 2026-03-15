Scontro tra 4 auto nel Bergamasco, due morti e diversi feriti

BERGAMO, 15 MAR - Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Caravaggio, nel Bergamasco, intorno all'ora di pranzo che ha coinvolto quattro veicoli, sulla provinciale Rivoltana all'altezza di un ristorante. Si registrano anche diversi feriti, tra i quali dei bambini. Sul posto i mezzi del 118, anche con due elicotteri, e diverse ambulanze. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, le due persone decedute viaggiavano a bordo della stessa auto che, dopo lo scontro, è finita in un canale irriguo che costeggia la provinciale Rivoltana.