Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontro tra 4 auto nel Bergamasco, due morti e diversi feriti

AA

BERGAMO, 15 MAR - Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Caravaggio, nel Bergamasco, intorno all'ora di pranzo che ha coinvolto quattro veicoli, sulla provinciale Rivoltana all'altezza di un ristorante. Si registrano anche diversi feriti, tra i quali dei bambini. Sul posto i mezzi del 118, anche con due elicotteri, e diverse ambulanze. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, le due persone decedute viaggiavano a bordo della stessa auto che, dopo lo scontro, è finita in un canale irriguo che costeggia la provinciale Rivoltana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BERGAMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario