Scontro tir e auto nel nord Barese, due ragazzi morti

CANOSA DI PUGLIA, 19 GEN - Due ragazzi di 25 e 21 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale 93, all'altezza del casello autostradale di Canosa di Puglia, nel nord Barese. Le vittime sono di Canosa: Giovanni Fiore di 25 anni, e Francesco Minervini di 21 anni, erano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un tir. È servito l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta per esternare i corpi dalle lamiere dell'auto. Per le due vittime è stato inutile l'intervento del personale del118. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia stradale.