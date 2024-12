Scontro su A2, vittime sono una donna e la figlia di 10 anni

MORMANNO, 20 DIC - Sono una donna di 39 anni e la figlia di 10 le vittime dell'incidente accaduto stasera sull'Autostrada A2 del Mediterraneo tra Mormanno e Laino, nel Cosentino. Le vittime, originarie di Messina, erano dirette a Nord. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 11 automobili. Otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dove è avvenuto l'incidente sta piovendo.