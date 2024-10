Scontro frontale vicino ad Alghero, muore un carabiniere

ALGHERO, 13 OTT - Un carabiniere di 55 anni, Pietro Mastino, in servizio al Reparto operativo di Alghero è morto, e un altro uomo è rimasto gravemente ferito, in un incidente stradale che si è verificato stamattina alle 7 sulla strada provinciale 19 che collega Alghero con Olmedo, nel nord Sardegna. Per cause in fase di accertamento, la Seat Ibiza condotta dalla vittima, che viaggiava in direzione Alghero e una Panda, si sono scontrate frontalmente in una curva a pochi chilometri dall'ingresso di Olmedo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, la polizia stradale, i carabinieri e il 118. I vigili hanno dovuto usare cesoie e divaricatori per estrarre uno dei due conducenti dal groviglio di lamiere della sua auto. L'uomo è stato caricato su un'ambulanza del 118 per essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è arrivato già privo di vita. Anche l'altro automobilista è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È ferito gravemente ma la sua vita non sarebbe in pericolo.