Scontro fra tre camion in A4, traffico bloccato tra Duino e Monfalcone

TRIESTE, 19 GEN - Uno scontro tra tre mezzi pesanti si è verificato poco prima delle 12, lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Duino e Monfalcone Est, in direzione Venezia: una persona risulta ferita. Nell'impatto si è verificata una perdita di carico con conseguente dispersione di materiale sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Il traffico risulta attualmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica della sede stradale. È stata disposta la chiusura temporanea tra Sistiana e Monfalcone Est e degli ingressi di Duino e Sistiana in direzione Venezia.