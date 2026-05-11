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Scontro fra moto a Roma, morti due ragazzi

ROMA, 11 MAG - Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale ieri sera a Roma. E' accaduto all'intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, nel quadrante sud della Capitale. I due giovani, entrambi italiani, erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale, tutt'ora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.

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