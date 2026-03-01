Giornale di Brescia
Scontro autobus-auto a Torino, cinque persone in ospedale

TORINO, 01 MAR - Un incidente stradale a Torino ha coinvolto un autobus, un'auto e tre pedoni, tra cui due bambini. La più piccola, di sette anni, ha riportato una frattura a una gamba dopo essere stata investita, è stata stabilizzata sul posto e trasportata all'ospedale Regina Margherita in codice giallo. Gli altri coinvolti sono tutti codici verdi. Il secondo bambino, di nove anni, è stato portato all'ospedale Maria Vittoria per accertamenti, dove è stato condotto anche l'autista del bus. Il conducente dell'auto e un passante sono stati soccorsi e trasportati al Cto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 in via Accademia Albertina, angolo via dei Mille. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero.

