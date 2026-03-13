Scontro auto-moto nel Riminese, morto centauro 42enne

BOLOGNA, 13 MAR - Un motociclista di 42 anni è morto in un incidente stradale sulla Strada Provinciale 258 'Marecchiese', nel tratto di Vergiano, nel Riminese. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13 tra la sua moto e un'auto che procedeva in senso opposto: a quanto si appreso l'impatto sarebbe avvenuto mentre l'auto era in fase di svolta. L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto; la moto ha poi preso fuoco ed è stata completamente distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza, due automediche e l'elisoccorso, atterrato in un campo adiacente: gli operatori hanno cercato di rianimarlo ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Ferite lievi per il conducente 41enne dell'auto e per il passeggero. I pompieri hanno domato le fiamme della motocicletta mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. A seguito dell'incidente la 'Marecchiese' è stata chiusa dalle 13 fino alle 16.30 circa.