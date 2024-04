Scontro auto-moto, muore una donna, grave il centauro

REGGIO CALABRIA, 25 APR - Una donna è morta ed un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto in mattinata sulla statale 106 a Reggio Calabria. La vittima, Gabriella Laganà, di 76 anni, era a bordo della sua auto, una Land Rover, e secondo le prime ricostruzioni, si stava immettendo sulla statale quando, per cause da accertare, si è scontrata con una moto. Nell'urto la donna ha perso la vita mentre il centauro, soccorso dai medici del 118, è stato portato nell'ospedale di Reggio Calabria in gravi condizioni. Per estrarre il corpo della donna dall'auto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri, polizia e polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.