Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontro auto-monopattino, feriti due bambini di 10 anni

AA

CASALMAIOCCO, 20 MAR - Due bambini di 10 anni che erano su un monopattino elettrico si sono scontrati, a forte velocità con un'automobile, stasera, a Casalmaiocco, nel Lodigiano. I due sono rovinati al suolo a alcuni metri di distanza dal mezzo, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso. Sul posto è giunto il 118: uno dei due è stato trasportato in eliambulanza nell'ospedale milanese di Niguarda e l'altro al Papa Giovanni di Bergamo, entrambi in codice giallo e non si troverebbero in pericolo di vita. La polizia stradale, dopo aver rintracciato le famiglie dei due minori, sta accertando dinamica e responsabilità. I due ragazzini erano nei pressi di un parco cittadino, e abitano nella cittadina lodigiana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CASALMAIOCCO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario