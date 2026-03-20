Scontro auto-monopattino, feriti due bambini di 10 anni

CASALMAIOCCO, 20 MAR - Due bambini di 10 anni che erano su un monopattino elettrico si sono scontrati, a forte velocità con un'automobile, stasera, a Casalmaiocco, nel Lodigiano. I due sono rovinati al suolo a alcuni metri di distanza dal mezzo, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso. Sul posto è giunto il 118: uno dei due è stato trasportato in eliambulanza nell'ospedale milanese di Niguarda e l'altro al Papa Giovanni di Bergamo, entrambi in codice giallo e non si troverebbero in pericolo di vita. La polizia stradale, dopo aver rintracciato le famiglie dei due minori, sta accertando dinamica e responsabilità. I due ragazzini erano nei pressi di un parco cittadino, e abitano nella cittadina lodigiana.