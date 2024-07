Scontro auto-monopattino: ferite due adolescenti, una è grave

BRUGHERIO, 18 LUG - Una ragazza di 14 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dopo essersi scontrata con un'auto mentre era a bordo di un monopattino insieme a una coetanea, ferita in modo non grave, oggi pomeriggio a Brugherio (Monza). Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto guidata da una donna di 40 anni si è scontrata con il monopattino con le due giovanissime a bordo, all'altezza di un incrocio in via San Cristoforo a Brugherio. Le due 14enni sono cadute a terra, una delle due riportando gravi traumi tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso. La seconda ragazzina è stata invece portata al San Gerardo di Monza. La ricostruzione del sinistro è ancora in corso, indaga la Polizia Locale di Brugherio.