Scontro auto-camion, morto un poliziotto nel catanzarese

FALERNA, 21 FEB - Un agente della Polizia libero dal servizio è morto stamani in una incidente sulla strada statale 18, a Falerna (Catanzaro). La vettura sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. Nell'urto, Giuseppe Spizzirri, di 54 anni di Nocera Terinese, ma residente a Falerna, in servizio alla Polizia di frontiera all'aeroporto di Lamezia Terme, è morto nonostante l'intervento dei sanitari.

FALERNA

