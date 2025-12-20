Giornale di Brescia
Scontri tra manifestanti e polizia a Torino

ROMA, 20 DIC - Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine durate il corteo dopo lo sgombero di Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Ci sono state cariche con manganellate da un lato e bastonate da parte dei manifestanti.Durante gli scontri i manifestanti hanno lanciato bombe carta per cercare di sfondare il cordone delle forze dell'ordine posto a 500 metri dalla palazzina che era occupata da Askatasuna.

ROMA

