Scontri tra bande ad Haiti, almeno 78 morti da sabato

PORT-AU-PRINCE, 14 MAG - Gli scontri in corso da sabato tra bande nella periferia della capitale haitiana Port-au-Prince hanno causato almeno 78 morti, tra cui 10 civili. E' quanto risulta da un bilancio provvisorio dell'Ufficio delle Nazioni Unite ad Haiti e diffuso dall'AFP. Secondo il documento si contano anche 66 feriti.