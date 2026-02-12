Scontri Torino, pm ricorrono contro scarcerazioni

(ANSA) TORINO, 12 FEB - La procura di Torino ha presentato appello contro la decisione di un gip di non disporre la custodia cautelare in carcere per i tre antagonisti arrestati in occasione degli scontri del 31 gennaio. Il ricorso dovrà essere discusso davanti al tribunale del riesame. Il giudice, dopo l'udienza di convalida degli arresti, aveva messo ai domiciliari il giovane grossetano considerato coinvolto nell'aggressione a un poliziotto; quindi aveva ordinato l'obbligo di firma quotidiano per i due dimostranti indagati per altri episodi.