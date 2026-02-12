Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontri Torino, pm ricorrono contro scarcerazioni

AA

(ANSA) TORINO, 12 FEB - La procura di Torino ha presentato appello contro la decisione di un gip di non disporre la custodia cautelare in carcere per i tre antagonisti arrestati in occasione degli scontri del 31 gennaio. Il ricorso dovrà essere discusso davanti al tribunale del riesame. Il giudice, dopo l'udienza di convalida degli arresti, aveva messo ai domiciliari il giovane grossetano considerato coinvolto nell'aggressione a un poliziotto; quindi aveva ordinato l'obbligo di firma quotidiano per i due dimostranti indagati per altri episodi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario