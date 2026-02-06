Scontri Torino, Ostellari visita Reparto Mobile a Padova

PADOVA, 06 FEB - "In certi momenti è ancora più necessario esserci, non solo per esprimere sostegno, ma per ascoltare da vicino voi che, ogni giorno, siete chiamati a garantire la sicurezza dei cittadini. È un lavoro che comporta responsabilità, sacrifici e spesso anche rischi personali. A voi, donne e uomini, deve arrivare un messaggio chiaro, soprattutto in questo periodo storico: non siete soli. Lo Stato è dalla vostra parte, con rispetto, riconoscenza e un impegno concreto. Senza ambiguità". Lo ha detto il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, che ha visitato il II Reparto Mobile di Padova e incontrato gli agenti coinvolti nei violenti scontri di sabato 31 gennaio a Torino. Ad accompagnarlo il questore Marco Odorisio, il quale ha ricordato le lettere di solidarietà alla Polizia inviate alla Questura di Padova e lette durante la cerimonia di commemorazione del 19/o anniversario della morte dell'Ispettore Filippo Raciti. Odorisio ha evidenziato come "gli attacchi violenti contro donne e uomini che indossano la divisa, divenuti purtroppo sistematici negli ultimi tempi, rappresentano attacchi diretti allo Stato", sottolineando che "se anche le ferite fisiche sono destinate a guarire, quelle interiori lasciano segni più profondi e duraturi". Vi è stata poi la testimonianza di un Capo Squadra in servizio a Torino, con 30 anni di esperienza nel Reparto Mobile di Padova, che ha evidenziato la natura violenta ed aggressiva, con un crescendo di attacchi per oltre due ore, da parte dei manifestanti violenti, arginati e limitati evitando conseguenze ancora più gravi.