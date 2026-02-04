Scontri Torino, 'grossetano non legato a gruppi organizzati'

TORINO, 04 FEB - Nonostante ci siano indizi a suo carico Angelo Simionato, grossetano di 22 anni sospettato di essere presente nel gruppetto dei manifestanti che il 31 gennaio, durante il corteo a Torino, ha aggredito il poliziotto Alessandro Calista, non risulta legato a gruppi organizzati violenti o antagonisti, né è mai emerso "quale autore di atti della medesima indole nel corso di precedenti manifestazioni o cortei". Questo è quanto emerge dal dispositivo cautelare del gip che convalida l'arresto e dispone per lui i domiciliari. Inoltre, il giovane dimostra "una certa ingenuità operativa".