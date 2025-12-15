Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontri prima di Genoa-Inter, sale a 15 il numero degli agenti feriti

AA

È salito a quindici il numero degli agenti dei reparti mobili feriti a Genova fuori dallo stadio Lugi Ferraris negli scontri tra tifosi prima della partita Genoa-Inter. Un bilancio che potrebbe ulteriormente aumentare visto che sono ancora in corso altri accertamenti medici. Sono in corso le indagini della Digos e della polizia scientifica per l'identificazione degli ultrà. I tentativi di scontri tra le tifoserie sono iniziati dalla scalinata Montaldo e proseguiti nelle vie limitrofe. Sono stati incendiati una macchina, un furgone e uno scooter.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario