Scontri in A1: bloccati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli

ROMA, 25 GEN - Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli. Una volta bloccati sono stati compiutamente identificati anche con il supporto della polizia scientifica. Dall'interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale, alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada oggetti atti ad offendere e coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato.