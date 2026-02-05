Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontri di Torino, procura valuta l'appello dopo le tre scarcerazioni

AA

TORINO, 05 FEB - La procura di Torino sta valutando l'appello contro la scarcerazione dei tre arrestati per gli scontri del 31 gennaio scorso avvenuti al termine della manifestazione nazionale per Askatasuna, dopo che ieri la gip Irene Giani ha disposto i domiciliari per Angelo Simionato, il 22enne grossetano sospettato di avere preso parte alla brutale aggressione al poliziotto, e l'obbligo di firma quotidiano a carico di Matteo Campaner e Pietro Desideri, indagati per altri episodi di resistenza a pubblico ufficiale. Per i singoli episodi elencati nell'informativa inviata dalla Digos ci sono state 24 iscrizioni nel registro degli indagati. Si parla di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, travisamento, porto di armi improprie, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per identificare ulteriori persone coinvolte negli scontri, la polizia sta incrociando le immagini di moltissimi video: non solo quelli ripresi da telecamere di sorveglianza e televisioni, ma anche quelli diffusi sui social dai singoli partecipanti al corteo. Parallelamente, gli inquirenti hanno già formalizzato l'apertura di un fascicolo per devastazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario