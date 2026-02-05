Giornale di Brescia
Scontri di Torino, difesa Campaner 'ci rivolgiamo al Riesame'

TORINO, 05 FEB - "Dopo aver riletto l'ordinanza e parlato con il nostro assistito siamo giunti alla decisione che depositeremo il Riesame, e quindi verrà fissata udienza nei prossimi giorni". Così l'avvocato Stefano Coppo, che con la collega Elisa Costanzo assiste Matteo Campaner, uno dei tre arrestati, poi scarcerati, per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio scorso al termine della manifestazione per Askatasuna. Ieri lo stesso avvocato aveva dichiarato che il suo assistito è "del tutto estraneo agli incidenti". Campaner, 35enne di Grugliasco (Torino) è indagato per presunti episodi di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri è tornato in libertà su ordine del gip Irene Giani, che ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

