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Scontri al corteo proPal a Milano, 6 misure cautelari e altri 8 indagati

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MILANO, 18 MAR - La Digos della Polizia ha eseguito un'ordinanza a carico di sei giovani con misure cautelari di obbligo di firma, divieto di dimora e divieto di uscire nelle ore notturne per gli scontri al termine del corteo proPal del 22 settembre scorso davanti alla stazione Centrale di Milano. Per altri 8 indagati sono stati fissati invece gli interrogatori preventivi. I reati a vario titolo sono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, porto abusivo di armi come spranghe e interruzione di pubblico servizio. L'inchiesta della Procura diretta da Marcello Viola è coordinata dalla pm Francesca Crupi e l'ordinanza è firmata dalla gip Giulia D'Antoni. Gli indagati sono in gran parte giovani antagonisti che frequentano il centro sociale Lambretta.

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