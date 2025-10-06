Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontri a Roma, tornano liberi i due manifestanti arrestati

manifestazione pro Palestina. 4 ottobre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
manifestazione pro Palestina. 4 ottobre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
AA

ROMA, 06 OTT - Tornano liberi i due manifestanti arrestati a Roma al termine del corteo Pro Pal di sabato. I due, un 19enne della provincia di Padova e un 39enne di Bologna, erano accusati - a seconda delle posizioni - di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I giudici hanno fissato per gli indagati i processi ad aprile e maggio prossimo. Il 19enne è stato fermato nella zona di via Merulana e il secondo, accusato di avere lanciato bottiglie ed una sedia in direzione delle forze dell'ordine, è stato bloccato in via Santa Croce in Gerusalemme.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario