Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scontri a corteo per Cospito: giudici, 'escalation violenza'

Scontri tra la polizia e gli anarchici in corteo a Milano per manifestare a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. Sono stati lanciati petardi, bottiglie e pietre e gli agenti hanno caricato i manifestanti, Milano, 11 Febbraio 2023. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO
Scontri tra la polizia e gli anarchici in corteo a Milano per manifestare a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. Sono stati lanciati petardi, bottiglie e pietre e gli agenti hanno caricato i manifestanti, Milano, 11 Febbraio 2023. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO
AA

MILANO, 17 SET - Una "escalation di violenza" nei confronti delle forze dell'ordine e la "chiara ed evidente finalità" dei manifestanti di "impedire" l'attività di "vigilanza sullo svolgimento" del corteo. È quanto sottolineano i giudici della decima sezione penale del Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui dieci appartenenti all'area anarchica sono stati condannati con pene fino a 4 anni e 7 mesi per la manifestazione dell'11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime carcerario del 41 bis. Per i giudici, in sei "hanno personalmente e direttamente posto in essere condotte violente", altri hanno preso parte alla resistenza a pubblico ufficiale "a titolo di concorso morale". Nell'inchiesta per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento, i pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti hanno accusato gli undici antagonisti, difesi tra gli altri dagli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, di aver organizzato il corteo al solo scopo di fare "guerriglia urbana".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Scontri a corteo per CospitoMILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario