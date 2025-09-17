Scontri a corteo per Cospito: giudici, 'escalation violenza'

MILANO, 17 SET - Una "escalation di violenza" nei confronti delle forze dell'ordine e la "chiara ed evidente finalità" dei manifestanti di "impedire" l'attività di "vigilanza sullo svolgimento" del corteo. È quanto sottolineano i giudici della decima sezione penale del Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui dieci appartenenti all'area anarchica sono stati condannati con pene fino a 4 anni e 7 mesi per la manifestazione dell'11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime carcerario del 41 bis. Per i giudici, in sei "hanno personalmente e direttamente posto in essere condotte violente", altri hanno preso parte alla resistenza a pubblico ufficiale "a titolo di concorso morale". Nell'inchiesta per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento, i pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti hanno accusato gli undici antagonisti, difesi tra gli altri dagli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, di aver organizzato il corteo al solo scopo di fare "guerriglia urbana".