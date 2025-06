Scontri a corteo per Cospito, dieci condanne a Milano

MILANO, 17 GIU - Dieci condanne con pene da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 7 mesi e una assoluzione. Si è concluso così il processo di primo grado a carico di 11 imputati che appartengono all'area anarchica per la manifestazione dell'11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito. La pm Francesca Crupi, titolare dell'indagine con il collega Leonardo Lesti, contestava a vario titolo le accuse di resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento. Le accuse, a vario titolo, sono di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento per aver coperto i volti con caschi e passamontagna. Come avevano osservato i pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti nella requisitoria, la manifestazione era stata "organizzata al fine di fare guerriglia urbana", con "imbrattamenti di banche e negozi" e il "danneggiamento di due auto Enjoy". Durante la lettura del dispositivo, la giudice Antonella Bertoja è stata interrotta da un'antagonista in fondo all'aula, e gli anarchici che erano lì per assistere al verdetto sono stati fatti uscire. Fuori dal Palazzo di Giustizia è in corso dalle 9 di questa mattina un presidio di solidarietà. Gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, tra i difensori degli imputati, hanno osservato che le condanne arrivano prima del decreto Sicurezza. "Chissà - hanno commentato - cosa succederà dopo".