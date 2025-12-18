Giornale di Brescia
Scontri a Bruxelles alla protesta dei trattori, la polizia usa lacrimogeni

BRUXELLES, 18 DIC - Sale la tensione a Bruxelles durante le proteste dei trattori in corso a Place du Luxembourg, davanti agli edifici del Parlamento europeo. La polizia è intervenuta inizialmente con l'uso di idranti per disperdere i manifestanti, per poi avanzare lanciando fumogeni. I manifestanti hanno lanciato patate, barbabietole, uova, pietre, bottiglie e petardi. Le vetrate dell'edificio della Stazione Europa, che si affaccia sulla piazza, sono state danneggiate. I disordini sono durati alcuni minuti. Successivamente, le forze dell'ordine sono arretrate lungo la recinzione di filo spinato installata per impedire l'accesso all'Eurocamera.

